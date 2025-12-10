Presidente Commissione Diritti Umani celebra la Giornata internazionale dei diritti umani con la Pigotta dell’UNICEF

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti Umani, la Presidente della Commissione Diritti Umani Stefania Pucciarelli ha promosso un evento speciale a Roma, centrato sulla solidarietà e i diritti dell'infanzia. L'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti UNICEF e studenti delle scuole primarie, mettendo in luce l'importanza della tutela dei diritti umani fin dalla giovane età.

Diritti umani e infanzia: la Pigotta al centro di una giornata dedicata alla solidarietà. 10 Dicembre 2025 – La Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Stefania Pucciarelli celebra la Giornata internazionale dei Diritti Umani ( oggi) promuovendo l'evento "Pigotta, bambini e diritti umani" – aRoma presso l'Aula Commissioni del Senato – con la partecipazione del Direttore generale UNICEF Italia Paolo Rozera, l'Ambasciatore UNICEF Italia Gabriele Corsi, il Portavoce UNICEF Italia Andrea Iacomini e di 3 classi di IV e V della Scuola Primaria – primo ciclo dell'Istituto Comprensivo Santi Savarino di Roma.

