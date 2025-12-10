Presidente Commissione Diritti Umani celebra la Giornata internazionale dei diritti umani con la Pigotta dell’UNICEF

Puntomagazine.it | 10 dic 2025

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti Umani, la Presidente della Commissione Diritti Umani Stefania Pucciarelli ha promosso un evento speciale a Roma, centrato sulla solidarietà e i diritti dell'infanzia. L'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti UNICEF e studenti delle scuole primarie, mettendo in luce l'importanza della tutela dei diritti umani fin dalla giovane età.

Diritti umani e infanzia: la Pigotta al centro di una giornata dedicata alla solidarietà. 10 Dicembre 2025 – La Presidente della   Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Stefania Pucciarelli celebra la Giornata internazionale dei Diritti Umani ( oggi)  promuovendo l’evento “Pigotta, bambini e diritti umani” –  aRoma presso l’Aula Commissioni del Senato  – con la partecipazione del Direttore generale UNICEF Italia Paolo Rozera, l’Ambasciatore UNICEF Italia Gabriele Corsi, il Portavoce UNICEF Italia Andrea Iacomini  e di  3 classi di IV e V  della Scuola Primaria – primo ciclo dell’Istituto Comprensivo Santi Savarino di Roma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

