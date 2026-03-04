Meloni Roma diventi hub europeo per investimenti in Africa

Il governo ha annunciato l'apertura di un ufficio dedicato alla cooperazione finanziaria a Roma, con l'obiettivo di trasformare la città in un centro europeo per gli investimenti in Africa. La ministra ha dichiarato che questa iniziativa fa parte di un piano più ampio per rafforzare le relazioni economiche tra l'Europa e il continente africano. La comunicazione è stata diffusa in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

ROMA (ITALPRESS) – “In questi mesi abbiamo aperto l'ufficio per la cooperazione finanziari a Roma, la presenza costante di questo organismo non è solo una questione simbolica ma una scelta strategica, significa creare un ponte operativo tra il sistema produttivo italiano, i mercati africani e gli strumenti finanziari del gruppo della Banca mondiale. Significa facilitare l'incontro tra investitori e progetti, rafforzare la mobilità dei capitali. Vogliamo che Roma diventi un hub europeo per gli investimenti in Africa, un luogo dove il settore privato e pubblico lavorano insieme per trasformare buone idee in posti di lavoro”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del Convegno “Laying the Groundwork for Jobs in Africa: Core Infrastructure & Business Environments” presso la Banca d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni “Roma diventi hub europeo per investimenti in Africa” Leggi anche: Roma hub europeo per gli investimenti in Africa. Come cresce il Piano Mattei Meloni all’Etiopia: Il Piano Mattei sfida l’Europa e punta su investimenti paritari in Africa.Addis Abeba, Etiopia – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto l’Etiopia e il vertice Italia-Africa come palcoscenico per ribadire... Piano Mattei, Meloni: L'Italia vuole essere hub europeo per investimenti in Africa SOTT Altri aggiornamenti su Meloni Roma diventi hub europeo per.... Argomenti discussi: Guerra in Iran, energia alle stelle: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce. Meloni Roma diventi hub europeo per investimenti in AfricaROMA - In questi mesi abbiamo aperto l'ufficio per la cooperazione finanziari a Roma, la presenza costante di questo organismo non è solo una questione simbolica ma una scelta strategica, significa c ... laprovinciacr.it Africa, Meloni: Roma diventi un hub europeo per gli investimentiLa premier è intervenuta al convegno Laying the Groundwork for Jobs in Africa: Core Infrastructure & Business Environments alla Banca d'Italia a Roma. A dispetto dei giorni difficili che affrontiam ... tg24.sky.it