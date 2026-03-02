Audizione di Tajani e Crosetto in Commissioni Esteri e Difesa congiunte su crisi Medio Oriente – Il video

Il 2 marzo 2026, i ministri Crosetto e Tajani si sono presentati davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato per un’audizione sulla crisi in Medio Oriente e sulla guerra in Iran. Sono state mostrate immagini dell’evento, che ha coinvolto i rappresentanti del governo italiano e le commissioni parlamentari competenti. La discussione si è concentrata sui temi relativi alla situazione nella regione e alle implicazioni militari e diplomatiche.

