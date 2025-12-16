Ue | al Quirinale colazione lavoro Mattarella-Meloni-ministri prima di Consiglio europeo

Prima del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, si è svolta una tradizionale colazione di lavoro al Quirinale tra il presidente Sergio Mattarella, la presidente Giorgia Meloni e ministri del Governo. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le alte cariche istituzionali italiane in vista delle riunioni europee.

© Iltempo.it - Ue: al Quirinale colazione lavoro Mattarella-Meloni-ministri prima di Consiglio europeo Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Tradizionale colazione di lavoro al Quirinale prima del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimi tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme a vari esponenti del Governo. Presenti, in particolare, i ministri degli Estseri, Antonio Tajani; della Difesa, Guido Crosetto; dell'Interno, Matteo Piantedosi; dell'Economia, Giancarlo Giorgetti; delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gliberto Pichetto Fratin; dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Presenti anche i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e il consigliere diplomatico della presidente del Consiglio, Fabrizio Saggio.

Ue: Colazione di lavoro al Quirinale, non discusso di Nato - I temi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo sono stati al centro della tradizionale colazione di lavoro al Quirinale. lagazzettadelmezzogiorno.it

