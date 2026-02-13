Con la giacca al Quirinale | i look dei cantanti di Sanremo 2026 per l'incontro con Mattarella

Oggi al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato i cantanti di Sanremo 2026, vestiti con look che spaziano dal classico elegante al più audace, in un evento che ha sorpreso per la varietà di stili sfoggiati.

Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto le porte del Quirinale ai protagonisti del Festival di Sanremo 2026. Cosa hanno indossato Carlo Conti, Laura Pausini e i big in gara per l'evento storico?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su quirinale giacca

Durante la settimana di Sanremo, il Quirinale accoglierà Carlo Conti per un incontro ufficiale con Mattarella.

Questa mattina, i rappresentanti del Festival di Sanremo sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella.

Ultime notizie su quirinale giacca

Argomenti discussi: Mattarella al SuperG donne di Cortina con la giacca dell'Italia: La indosso con affetto, è preziosa; Video: Milano Cortina, Mattarella al Super-G femminile con la giacca dell'Italia; Milano Cortina, Mattarella al Super-G femminile con la giacca dell'Italia; Angelina Jolie ha indossato un look che potremmo mettere anche noi e nessuno se lo aspettava.

Mattarella «talismano» al SuperG donne di Cortina con la giacca dell'Italia. A Brignone: «Io ci credevo»Come aveva annunciato a Sofia Goggia, il presidente della Repubblica è sull'Olympia delle Tofane, accompagnato dalla figlia Laura, per assistere alsupergigante femminile dei Giochi di Milano-Cortina ... msn.com

MILANO-CORTINA - Mattarella tifa e soffre per le azzurre, al SuperG con la giacca bianca dell'Italia TeamIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alla pista delle Tofane dove si sta per disputare la gara olimpica di Super-G Femminile. Il Capo dello Stato è accompagnato dalla figlia Lau ... napolimagazine.com

#Sanremo2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti: incredibile duetto in anteprima mondiale Conti al Tg1: "Indosso la giacca perché è di quelli importanti" La confessione: "Emozione per l'incontro al Quirinale" x.com

"Artisti"Sanremo 2026 al Quirinale - facebook.com facebook