Meloni e Crosetto al Quirinale | Il momento più difficile degli ultimi decenni

Il presidente del Consiglio e il ministro della Difesa si sono recati al Quirinale, dichiarando che si tratta del momento più difficile degli ultimi decenni. L’Italia sta affrontando una grave crisi internazionale a causa del conflitto in Iran e nel Golfo, che ha portato a tensioni crescenti e a preoccupazioni nel settore della sicurezza nazionale. La visita si è svolta in un contesto di crescente incertezza globale.

L’Italia affronta una grave crisi internazionale legata al conflitto in corso in Iran e nel Golfo. In poche ore, il presidente Sergio Mattarella riceve separatamente al Quirinale il ministro della Difesa Guido Crosetto e la premier Giorgia Meloni per un confronto riservato sugli scenari e sulle scelte del governo. Fonti del Colle definiscono la situazione “grave” e “il momento più difficile degli ultimi decenni”.Poco prima, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto il primo contatto diretto con Washington dall’inizio del conflitto, parlando con il segretario di Stato Marco Rubio. Sebbene circolino ipotesi sull’uso delle basi USA in Italia, il governo smentisce qualsiasi richiesta formale americana in tal senso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

