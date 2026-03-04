Meloni ai funerali del piccolo Domenico l’abbraccio con la madre L’incontro in chiesa con la dirigente dell’ospedale | cosa si sono dette – Il video
La premier Giorgia Meloni si è presentata nella cattedrale di Nola per partecipare ai funerali del piccolo Domenico, un bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un intervento di trapianto di cuore. Durante la cerimonia, ha abbracciato la madre del bambino e ha incontrato in chiesa la dirigente dell’ospedale, con cui si è scambiata alcune parole.
La premier Giorgia Meloni è arrivata nella cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Presente anche Anna Iervolino, direttrice generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli, arrivata sul posto con la direttrice sanitaria Angela Annechiarico e la dirigente Maria Cristina Boccia. «Nessuno dimenticherà Domenico», ha dichiarato a più riprese Iervolino. «Abbiamo sperato tutti con voi. Nessuno lo dimenticherà, lo stiamo dimostrando con i fatti», ha affermato. Iervolino ha stretto la mano al padre di Domenico, mentre con la madre Patrizia c’è stato un abbraccio e grande commozione. 🔗 Leggi su Open.online
L’addio al piccolo Domenico: «Il nostro guerriero», la lettera di un bimbo sulla bara. Ai funerali anche Meloni, l’abbraccio tra la mamma e la manager del Monaldi – Il videoOggi, mercoledì 4 marzo, è il giorno dell’addio al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un...
Domenico, il dolore dell’Italia intera: l’abbraccio tra la mamma e la direttrice dell’ospedale. Anche la premier Meloni ai funeraliIl Duomo gremito, l’abbraccio tra i familiari e i vertici dell’ospedale, l’arrivo della premier.
