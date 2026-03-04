Meloni ai funerali del piccolo Domenico l’abbraccio con la madre L’incontro in chiesa con la dirigente dell’ospedale | cosa si sono dette – Il video

La premier Giorgia Meloni si è presentata nella cattedrale di Nola per partecipare ai funerali del piccolo Domenico, un bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un intervento di trapianto di cuore. Durante la cerimonia, ha abbracciato la madre del bambino e ha incontrato in chiesa la dirigente dell’ospedale, con cui si è scambiata alcune parole.