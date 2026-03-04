L’addio al piccolo Domenico | Il nostro guerriero la lettera di un bimbo sulla bara Ai funerali anche Meloni l’abbraccio tra la mamma e la manager del Monaldi – Il video

Oggi si svolgono i funerali di Domenico, il bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Durante la cerimonia, si è letta una lettera scritta dal piccolo sulla sua bara, e tra i presenti c’erano anche la presidente del consiglio e la manager dell’ospedale. La mamma e la manager si sono abbracciate nel corso della giornata.

Oggi, mercoledì 4 marzo, è il giorno dell’addio al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. La piazza di Nola – il comune dove risiede la famiglia e che oggi è in lutto cittadino – si è riempita fin dalla mattina con centinaia di persone. Alle 11, orario di apertura della camera ardente, tante mamme hanno tenuto per mano i loro bimbi, tutti con fiori bianchi tra le mani. Ai funerali, che inizieranno alle 15, parteciperà anche la premier Giorgia Meloni. Al suo arrivo nella cattedrale di Nola, il carro funebre scortato dalle forze dell’ordine è stato salutato da un lungo applauso. 🔗 Leggi su Open.online

