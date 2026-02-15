Per Machine Gun Kelly passeggiata in via Indipendenza e bagno di fan prima del concerto

Machine Gun Kelly ha deciso di fare una passeggiata in via Indipendenza a Bologna, causando l’interesse di molti passanti. L’artista statunitense, prima del suo concerto, si è fermato a salutare i fan e a scattare qualche foto, attirando un gruppetto di persone che si è radunato intorno a lui. Alcuni giovani si sono avvicinati con entusiasmo, cercando di stringergli la mano o di chiedergli un autografo.

Il cantante statunitense avvistato in centro poche ore prima dello show all’Unipol Arena di Casalecchio: curiosi e fan si fermano per foto e saluti Mattinata insolita per i passanti del centro di Bologna, dove la star americana Machine Gun Kelly è stata avvistata in via Indipendenza, attirando in pochi minuti l’attenzione di curiosi e fan. Cappellino con visiera, canotta bianca e occhiali da sole, il cantante non è passato inosservato nella centralissima via cittadina. Nel giro di poco tempo si è formata una piccola folla attorno a lui, tra richieste di foto, saluti e smartphone alzati per immortalare il momento.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

