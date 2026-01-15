Medio Oriente, situazione drammatica a Gaza

La situazione umanitaria a Gaza rimane critica, con numerosi sfollati che affrontano condizioni difficili. È stato avviato un processo di nomina di un comitato per la gestione della Striscia, sostenuto dall’Autorità nazionale palestinese. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza e la stabilità nella regione, che continua a vivere una fase complessa e delicata.

Resta drammatica la situazione umanitaria degli sfollati nella Striscia di Gaza. Avviata la nomina di un comitato per l’amministrazione della Striscia, con il sostegno dell’Autorità nazionale palestinese. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

