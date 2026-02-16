All' Aurum il confronto sul sistema idrico con il ministro Pichetto Fratin | I gestori non siano baracconi VIDEO

Il ministro Pichetto Fratin ha partecipato a un confronto all'Aurum, criticando duramente i gestori del sistema idrico per la loro scarsa trasparenza. Durante l'incontro, ha affermato che le aziende non devono essere dei “baracconi”, sottolineando l’importanza di un approccio più serio e responsabile. In particolare, ha evidenziato come solo facendo chiarezza e migliorando l’efficienza si potrà affrontare il problema del deficit idrico nel Paese. Un esempio concreto è rappresentato dalla gestione delle acque irrigue e reflue, che richiede interventi più efficaci.

A Pescara l'evento organizzato dal Consiglio regionale, in collaborazione con l'Ersi e con l'Aca. Presenti, oltre al mondo politico, i rettori delle tre università e ricercatori "I gestori non devono essere dei baracconi. Questo dobbiamo dircelo in modo chiaro. Solo così noi riusciamo a livello Paese a superare quello che è il grande deficit idrico, ma anche con corretto utilizzo delle acque irrigue e delle acque reflue". Così il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a Pescara, nel corso dell'evento "Acqua, la nostra forza. La riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo".