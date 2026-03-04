Missile iraniano verso la Turchia intercettato dalla Nato fonte Ankara | Obiettivo era base a Cipro La ricostruzione

Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze della Nato sul Mar Mediterraneo. Secondo fonti da Ankara, l'obiettivo del missile era una base situata a Cipro. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda un episodio recente che ha coinvolto le forze militari della regione. La Nato ha comunicato di aver monitorato il lancio e l’intercettamento del missile.

Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara, spiegando che il missile è stato abbattuto dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano. Il frammento dell'intercettore è caduto nella regione di Hatay, nel sud della Turchia in una zona aperta «senza causare vittime o feriti», ha dichiarato il ministero della Difesa turco annunciando che parlerà dell'incidente con gli alleati e con la Nato. Si ritiene che questa sia la prima volta che le forze della Nato intercettano un missile iraniano diretto verso lo spazio aereo di un paese membro da quando è stata lanciata l'operazione israelo-americana contro l'Iran sabato.