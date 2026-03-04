Medio Oriente in azione navi e jet europei | l' Idf abbatte un caccia su Teheran raid anche in Libano I pasdaran | Hormuz è sotto il nostro controllo | Borse l' Asia precipita Seul -12% L' Europa resiste

In Medio Oriente, navi e jet europei sono in movimento mentre l'Israeli Defense Forces ha abbattuto un caccia vicino a Teheran e ha condotto raid anche in Libano. I pasdaran affermano di controllare lo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, le borse asiatiche registrano cali significativi, con Seul in calo del 12%, mentre l'Europa mostra una certa stabilità. Explosioni sono state segnalate a Gerusalemme.