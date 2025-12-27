Dimensionamento scolastico Errico FI | Scelte calate dall’alto sui territori
Comunicato Stampa Il consigliere regionale critica la proposta di accorpamento dell’Istituto di Pietrelcina con quello di Benevento: serve confronto con istituzioni locali «La proposta di dimensionamento scolastico avanzata alla vigilia di Natale dai dirigenti regionali Vito Merola e Maria Rosaria . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
