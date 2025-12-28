Dopo la sfida tra Roma e Genoa, si ipotizza un incontro tra dirigenze per discutere di calciomercato. Oltre a Pisilli e Frendrup, tra i nomi sul tavolo c’è anche quello di El Shaarawy. La partita potrebbe rappresentare un momento di confronto anche per chiarire le future strategie di mercato delle due società.

Roma Genoa, la partita è l’occasione anche per approfondire i dialoghi di calciomercato. L’ultimo nome è quello di El Shaarawy. Le ultime Tra Roma Genoa non ci sono solo incroci di campo, ma anche intrecci sempre più interessanti sul fronte calciomercato. I dialoghi tra i due club, infatti, vanno ben oltre il possibile scambio tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Roma Genoa, tra campo e calciomercato: possibile un incontro dopo il match per fare il punto della situazione. Non solo Pisilli e Frendrup, spunta anche un altro calciatore

