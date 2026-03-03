Frana di Montevergine domani incontro alla Prefettura di Avellino per fare il punto della situazione
Domani in Prefettura si terrà un incontro per discutere della strada provinciale che collega Mercogliano al Santuario, chiusa al traffico da febbraio dopo una frana a Montevergine. Sono invitati rappresentanti delle autorità locali e tecnici per valutare la situazione e le prossime misure da adottare. La chiusura della strada ha causato disagi alla circolazione e alle attività locali.
Domani, in Prefettura, è previsto un incontro per fare il punto sulla strada provinciale che collega Mercogliano al Santuario, chiusa al traffico dallo scorso febbraio a seguito di una frana. La Provincia di Avellino ha avviato immediatamente i lavori di messa in sicurezza, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
A Mercogliano gruppi specializzati di rocciatori sono arrivati dalla Costiera Amalfitana per verificare e mettere in sicurezza il costone roccioso del Partenio, da cui si è staccata la frana del 25 novembre che ha isolato il Santuario di Montevergine. L’intervento, c - facebook.com facebook