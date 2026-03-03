Frana di Montevergine domani incontro alla Prefettura di Avellino per fare il punto della situazione

Domani in Prefettura si terrà un incontro per discutere della strada provinciale che collega Mercogliano al Santuario, chiusa al traffico da febbraio dopo una frana a Montevergine. Sono invitati rappresentanti delle autorità locali e tecnici per valutare la situazione e le prossime misure da adottare. La chiusura della strada ha causato disagi alla circolazione e alle attività locali.