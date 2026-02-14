Umbria allerta meteo | piogge e venti forti da oggi Rischio idrogeologico in Media Valle del Tevere e Ternano

L’Umbria ha emesso un’allerta meteo perché le piogge e i venti forti, previsti da oggi, potrebbero causare allagamenti nella Media Valle del Tevere e nel Ternano. La forte perturbazione ha portato condizioni di maltempo e un aumento del rischio idrogeologico in queste zone, dove sono già state attivate le prime misure di sicurezza.

Umbria in Allerta: Maltempo e Rischio Idrogeologico a Partire da Oggi. L'Umbria si prepara ad affrontare una giornata di forti piogge e venti intensi. La Protezione Civile regionale ha emanato un allerta meteo di livello giallo valida per l'intera regione a partire da oggi, sabato 14 febbraio 2026, a causa di un'imminente ondata di maltempo che potrebbe causare disagi e danni localizzati. Previsioni e Zone a Rischio. Le previsioni meteorologiche indicano precipitazioni diffuse su gran parte del territorio umbro, con particolare criticità nella Media Valle del Tevere, nell'area di Orvieto e nel Ternano.