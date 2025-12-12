Cinque realtà del territorio uniscono le forze | 360mila euro per rigenerare l’area dell’Abbazia del Monte
Cinque realtà locali si alleano per un progetto di rigenerazione dell’Abbazia del Monte Cinque, sostenuto da un investimento di 360mila euro. L’iniziativa coinvolge importanti protagonisti economici e sociali del territorio, pronti a valorizzare il patrimonio storico e a promuovere lo sviluppo locale attraverso un intervento condiviso.
Cinque protagonisti economici e sociali di primo piano del territorio - Commercianti indipendenti associati Soc. Coop., Fondazione Amadori Ets, Bcc Romagnolo, Technogym e Fondazione Fruttadoro-Orogel – hanno sottoscritto presso l’Abbazia S. Maria del Monte di Cesena, un accordo di liberalità che. Cesenatoday.it
Sfida alla povertà educativa. Cinque coop sociali di Rho uniscono le forze e le idee - Cinque cooperative sociali e tante sfide educative da affrontare insieme, perché "l’educazione ha bisogno di un’attenzione collettiva". ilgiorno.it"Lo ripetiamo ogni cinque minuti: ci mancano i grandi attaccanti. Ma più di quelli che non nascono, ci mancano quelli che ci hanno lasciati da poco: Paolo Rossi, Gianluca Vialli, Totò Schillaci… Cinque anni fa se ne andava Pablito (in realtà, era il 9 dicembre, - facebook.com facebook