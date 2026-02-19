Il negozio di Termini che vende Labubu contraffatti

Un negozio vicino alla stazione Termini ha venduto circa cento Labubu falsi. La causa è la presenza di pezzi contraffatti che circolano come originali, spesso a prezzi elevati. I giocattoli, molto richiesti tra i collezionisti, vengono venduti a partire da 50 euro e possono raggiungere cifre molto più alte nelle aste. La polizia ha sequestrato la merce durante un’operazione, mettendo in luce come il mercato nero continui a diffondere prodotti falsi. La scoperta ha attirato l’attenzione sulla diffusione di oggetti contraffatti nella zona.

Un centinaio di Labubu, tutti contraffatti. A vendere il costoso toy art, i cui pezzi partono da 50 euro e possono arrivare a essere venduti all'asta a prezzi da capogiro, un negozio di vicinato nella zona della stazione Termini. A sequestrarli la guardia di finanza. La scoperta da parte dei finanzieri del comando Provinciale Roma, che hanno intensificato i controlli nell'area della stazione Termini e nelle zone limitrofe, contesti particolarmente sensibili sotto il profilo commerciale. Nel corso di una serie di interventi mirati, eseguiti dai militari del 1° e del 2° nucleo operativo metropolitano, sono state accertate numerose violazioni di natura penale e amministrativa.