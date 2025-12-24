È successo a Mugnano, in provincia di Napoli. La segnalazione arriva ai carabinieri, a cui il piccolo ha raccontato perché ha deciso di arrangiarsi da solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia di Alessio, che ha 11 anni e vende i suoi disegni davanti a un negozio di giocattoli per comprare un regalo di Natale alla sorellina

