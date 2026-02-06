Sviluppo dell’industria manifatturiera | migliaia di imprese coinvolte nella rete produttiva italiana

Migliaia di imprese italiane coinvolte nella produzione manifatturiera si preparano a una svolta. Per la prima volta, l’Unione Europea introduce una regola sul carbonio che riguarda l’importazione di ferro, acciaio e pannelli in legno. Le aziende devono ora rispettare nuovi standard quando portano materiali dall’estero, un cambiamento che potrebbe influenzare l’intera filiera industriale del Paese.

**Un meccanismo europeo in arrivo per la prima volta: l’importazione di ferro, acciaio e pannelli in legno dovrà rispettare una nuova regola del carbonio, che riguarda migliaia di aziende italiane. La scadenza del 31 marzo 2026 è ormai vicina.** Quello che era un piano teorico e un’ipotesi di politica ambientale sta diventando realtà. A partire dal 1° gennaio 2026, il **Carbon Border Adjustment Mechanism**, o meccanismo del bordo del carbonio, entra in funzione in Europa. Un sistema che mira a bilanciare l’impatto ambientale delle importazioni, impedendo alle industrie extra-UE di evitare il rispetto delle norme europee sul clima semplicemente trasferendo la propria produzione in paesi meno rigorosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

