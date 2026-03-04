Maxi controlli nell’Isontino | identificati nove irregolari di cui sette minori

Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, i Carabinieri di Gradisca d'Isonzo hanno effettuato controlli straordinari nell'Isontino, identificando 69 persone e rintracciando nove cittadini irregolari, di cui sette minorenni. Le operazioni hanno riguardato diverse zone della zona, con l'obiettivo di verificare la regolarità delle persone presenti sul territorio. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o altre azioni sono stati comunicati.

Rintracciati 9 cittadini irregolari, di cui sette minorenni, e 69 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari nell'Isontino da parte dei Carabinieri di Gradisca d'Isonzo nella notte tra il 26 e 27 febbraio. I militari della compagnia di Gradisca, sotto il coordinamento del maggiore Giovanni D’Agostaro, nell'ambito di un servizio per la prevenzione dei reati predatori e al monitoraggio dei flussi migratori irregolari, hanno allestito una rete di posti di controllo e pattugliamenti nei comuni di Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo, Mariano del Friuli e Cormons. I carabinieri hanno operato non solo sulle principali arterie stradali, ma anche sui luoghi di aggregazione e sugli obiettivi sensibili. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

