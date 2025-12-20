Maxi retata anti-spaccio oltre 380 arresti e 11mila minori identificati | la facciata dei cannabis shop per il narcotraffico

Una maxi retata di polizia in diverse città italiane ha portato all’ arresto di 384 persone, di cui 51 solo a Milano, e al sequestro di oltre 1.400 chili di sostanze stupefacenti. L’indagine che ha portato a una delle operazioni più imponenti degli ultimi anni si è concentrata in primo luogo sui cosiddetti cannabis shop, i negozi di rivendita legale, come luoghi dietro a cui si celavano operazioni illecite di spaccio. Oltre 300 ne sono stati controllati e cinque sono finiti sotto sequestro per concreti sospetti di attività illegali. Tre titolari sono stati arrestati e 141 denunciati. All’intero delle attività, quasi 300 chili di marijuana risultata non conforme alle limitazioni imposte è stata sequestrata dagli agenti. 🔗 Leggi su Open.online

