Un tour da 45 date in giro per l' Italia e il Vecchio Continente per un totale di 750mila biglietti venduti

( a skanews) – Con oltre 750.000 biglietti venduti e date sold out in Italia e in Europa, Marco Mengoni ha concluso al Palacio Vistalegre di Madrid, questi 6 mesi live in giro per l’Italia prima e l’Europa poi. 45 concerti – prodotto e organizzato da Live Nation – con cui il cantautore ha portato dal vivo uno spettacolo travolgente, emotivo e costruito con la cura scenica delle grandi produzioni internazionali. 5.000 chilometri percorsi affiancato da 13 musicisti incredibili, 11 performer e un team di 150 persone, Marco Mengoni ha attraversato l’Italia e l’Europa con uno show che ha conquistato stadi e palasport italiani, oltre alle grandi arene europee. Iodonna.it

Il compositore Paolo Buonvino annuncia le nuove date del suo tour di concerti. 14 MARZO - ROMA - @auditoriumparcodellamusica 28 MARZO - VICENZA - @teatroolimpicovicenza 30 MARZO - BOLOGNA - @teatroduse 31 MARZO - FIRENZE - @teatropucci - facebook.com facebook

RADDOPPIAMO?! IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR ? NUOVE DATE- MANTOVA - 2 ottobre 2026 - Pala Unical TORINO - 18 ottobre 2026- Inalpi Arena BOLOGNA - 4 novembre 2026 - Unipol Arena FIRENZE - 7 novembre 2026 - Nelson Mandela F x.com