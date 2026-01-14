Litfiba oltre 50 mila biglietti già venduti per il Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026

A sei mesi dall'inizio del tour Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026, i biglietti venduti superano le 50.000 unità. L’evento, che comprende 20 date in tutta Italia, segna un importante traguardo per i Litfiba, consolidando l’interesse del pubblico verso questa celebrazione dei loro oltre 40 anni di carriera.

A sei mesi dalla partenza del tour Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026, sono già oltre 50.000 i biglietti venduti per le 20 date che vedranno impegnati i Litfiba. A sei mesi dalla partenza del tour più atteso da tutti i fan del rock italiano, Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026, sono già oltre 50.000 i biglietti venduti per le 20 date che tra giugno e agosto vedranno impegnati in giro per l’Italia i Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo. I biglietti sono disponibili su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati. Questo ritorno sul palco nasce dalla volontà di celebrare i quarant’anni di 17 Re, disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

