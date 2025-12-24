Cardinale Pizzaballa nominato ‘Cavaliere di Gran Croce’
“In occasione del Santo Natale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato un messaggio al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, in cui gli annuncia il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia “. Lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che il ministero degli Esteri negli ultimi mesi è stato continuamente in contatto con il Patriarca Pizzaballa e con il patriarcato, in particolare per l’assistenza umanitaria e sanitaria alla popolazione di Gaza e per l’attenzione che il Governo italiano ha dedicato alle comunità cristiane nella regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
