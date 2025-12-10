Le forano le gomme dell' auto poi la rapinano in pieno centro Individuati e denunciati i due banditi

Due uomini sono stati identificati e denunciati per aver forato le gomme di un’auto e successivamente rapinato una donna in pieno centro ad Ancona lo scorso 3 dicembre. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella città, ma le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica e di mettere fine alla vicenda.

ANCONA - Sono stati individuati i due presunti responsabili della rapina avvenuta lo scorso 3 dicembre in via Lotto, ai danni di una donna. La vittima, accortasi di una foratura, aveva fermato l’auto sul ciglio della strada ed era scesa per controllare lo pneumatico. In quel momento due giovani. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Fate attenzione all'uscita da negozi e supermercati, è in voga la truffa della gomma bucata. Vi forano la gomma per farvi scendere dall'auto e rubarvi borse e borselli. Fanno leva sul momento di distrazione e sulla rabbia della gomma bucata per cui ci si conce - facebook.com Vai su Facebook