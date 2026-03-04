Matteotti anatomia di un fascismo | Ottavia Piccolo porta in scena il testamento morale del leader socialista

Venerdì 6 marzo alle 21, il Teatro Dolcini di Mercato Saraceno presenta lo spettacolo “Matteotti (anatomia di un fascismo)”, scritto da Stefano Massini e interpretato da Ottavia Piccolo, con regia di Sandra Mangini. La rappresentazione ripercorre il testamento morale del leader socialista. L’evento coinvolge il pubblico in un approfondimento sulla figura di Matteotti e sui momenti storici legati al fascismo in Italia.

Venerdì 6 marzo alle ore 21 il Teatro Dolcini di Mercato Saraceno ospita “Matteotti (anatomia di un fascismo)”, lo spettacolo scritto da Stefano Massini, interpretato da Ottavia Piccolo e diretto da Sandra Mangini. Al centro della scena, l’omicidio di Giacomo Matteotti, ucciso per mano fascista il 10 giugno 1924. Il racconto parte dalla testimonianza di chi c’era, di chi ha visto e non si è tirato indietro, per ricostruire non solo un delitto politico, ma l’ascesa di un sistema fondato sulla violenza e sul consenso silenzioso. Le parole di Massini, pronunciate dalla voce vibrante di Ottavia Piccolo, diventano un atto civile e teatrale insieme. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Teatro: Ottavia Piccolo a Omegna con "Matteotti. Anatomia di un fascismo"Mercoledì 14 gennaio sul palco del Teatro Sociale di Omegna arriva Ottavia Piccolo con "Matteotti.

Matteotti, anatomia di un fascismo. Ottavia Piccolo dà voce alla storiaSTRADELLA (Pavia) La voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo guideranno stasera gli spettatori alla scoperta della vicenda esistenziale e...

Matteotti / Anatomia di un fascismo”. Cronaca di un delitto

Una raccolta di contenuti su Ottavia Piccolo.

Temi più discussi: Ottavia Piccolo interpreta Matteotti. Anatomia di un fascismo scritto da Stefano Massini, in scena mercoledì 4 marzo; Massini e Ottavia Piccolo danno parole e voce alle idee di Matteotti; L’attrice Ottavia Piccolo: Un bel no per proteggere i nostri figli e nipoti; Ottavia Piccolo a Udine: Matteotti non è solo memoria, è una necessità civile per una democrazia in sofferenza.

Anatomia di un fascismo, Ottavia Piccolo racconta MatteottiOttavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo sono protagonisti, questa sera a San Severino Marche (Macerata), di Matteotti... Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica ... ilrestodelcarlino.it

Matteotti anatomia di un fascismo: le musiche di scena fanno spettacoloSarà dal 14 marzo su tutte le piattaforme digitali il disco Matteotti anatomia di un fascismo con le musiche tratte dallo spettacolo omonimo scritto da Stefano Massini con Ottavia Piccolo e I ... lanazione.it

Siamo felicissimi di condividere la notizia che il romanzo di Maria #Attanasio "La Rosa Inversa" è tra le proposte degli Amici della domenica per il @PremioStrega 2026, grazie alla segnalazione di Ottavia Piccolo. In bocca al lupo Maria per questo viaggio! x.com

L’intervista del quotidiano la Repubblica a Ottavia Piccolo, tra i firmatari dell’appello del mondo della cultura e dello spettacolo, promosso dall’ANPI, per il “No” al referendum sulla riforma Nordio. […] «Non sono una giurista. Allora chiedi lumi all’amico avvocat facebook