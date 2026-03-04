Matteo Dagasso | una doppietta per continuare a puntare la serie A

Matteo Dagasso, centrocampista di origini sondaline, ha iniziato la stagione con il Pescara prima di trasferirsi al Venezia. Ieri sera, durante la partita di serie B contro l'Avellino al “Penzo”, è stato titolare e ha segnato due gol. La sua prestazione ha contribuito alla vittoria della squadra e ha rafforzato la sua presenza nel campionato.

Il centrocampista di origini sondaline ha realizzato i suoi primi gol con la maglia del Venezia ieri sera nel match vinto per 4-0 sull'Avellino Grazie alla vittoria di ieri sera, il Venezia, squadra in cui Dagasso si è trasferito nel corso del mercato di gennaio a titolo definitivo, mantiene il primato in classifica con 60 punti insieme al Monza.