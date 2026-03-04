Matteo Berrettini è arrivato a Indian Wells e oggi debutta nel primo Masters 1000 del 2026. Il tennista italiano ha dichiarato di voler mettersi in gioco e di ambire a ottenere soddisfazioni. Ha anche parlato di Enqvist, definendolo una persona super. L’attesa è alta per il suo primo match del torneo.

In cerca delle sensazioni migliori. Matteo Berrettini è a Indian Wells e quest’oggi farà il proprio esordio nel primo Masters1000 del 2026. Un inizio di stagione complicato per Matteo, costretto a saltare gli Australian Open 2026 per il solito problema agli addominali e al via dello swing sudamericano. Nei tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago del Cile i risultati non sono stati esaltati. Berrettini ha messo in mostra una condizione imperfetta, specialmente dal punto di vista fisico. Non mancano, quindi, i punti di domanda su quello che potrà fare in California. In particolare, la prima sfida contro il francese Adrian Mannarino non è delle più semplici, dal momento che il romano è stato sempre sconfitto nei precedenti (2 vittorie del transalpino). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Voglio mettermi in gioco e togliermi soddisfazioni. Enqvist persona super”

