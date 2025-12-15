Berrettini allenamento a Dubai con Sinner ed… Enqvist Nuovo coach per Matteo?

Matteo Berrettini e Jannik Sinner si allenano a Dubai in vista della nuova stagione, condividendo il campo con Enqvist. I due talenti italiani, reduci da importanti successi, si preparano al meglio in un contesto internazionale, alimentando anche voci su un possibile nuovo coach per Berrettini. L'evento testimonia il forte desiderio di entrambi di confermarsi ai vertici del tennis mondiale.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini e Jannik Sinner preparano la nuova stagione a Dubai. I due azzurri, reduci da un finale di 2025 esaltante, con trionfo in Coppa Davis per Matteo e vittoria alle Atp Finals per Jannik, si sono allenati insieme negli Emirati Arabi, che in questo periodo accolgono il top del tennis mondiale. Come . Periodicodaily.com

