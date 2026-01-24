La Svizzera cerca di spiegare la propria posizione in merito alle recenti tensioni diplomatiche, sottolineando la presenza di sistemi differenti. Il ministro degli Esteri elvetico ha espresso solidarietà alle vittime e ribadito l’impegno nel mantenere i rapporti con l’Italia. L’Italia, dal canto suo, si dimostra determinata a chiarire la situazione, evitando escalation e preservando la collaborazione tra i due paesi.

L’Italia non intende fare spallucce e la Svizzera prova a chiarire e circoscrivere per evitare l’incidente diplomatico. Con il ritiro dell’ambasciatore a Berna, Gian Lorenzo Cornado, il governo ha mandato un messaggio molto chiaro alla Confederazione elvetica dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti. Il titolare del locale a Crans Montana teatro del drammatico rogo che ha causato la morte di quaranta ragazzi, tra i quali 6 italiani, è tornato in libertà. Dopo la nota di Palazzo Chigi che giudica un’offesa al nostro Paese e ai familiari delle vittime la decisione dei giudici svizzeri, il primo a parlare è Guy Parmelin, presidente della confederazione elvetica, con un video sul sito del quotidiano Blick. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - La Svizzera prova a difendersi: "Abbiamo sistemi diversi…". Il ministro degli Esteri: "Anche noi piangiamo le vittime"

