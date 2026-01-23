Mateta alla Juve perché l’attaccante non arriva a Torino Tutte le novità sulla trattativa con il Crystal Palace

Nessun trasferimento di Mateta alla Juventus durante il mercato di gennaio. La trattativa con il Crystal Palace non si è concretizzata, lasciando i tifosi in attesa di eventuali aggiornamenti. In questa analisi, analizziamo i motivi della mancata operazione e le alternative in vista del mercato. Resta aggiornato sulle future possibilità di rinforzo per la squadra bianconera.

Mateta alla Juve, perché l’attaccante non arriva a Torino in questo mercato di gennaio. Tutte le novità sulla trattativa con il Crystal Palace. La Juventus deve rassegnarsi a veder sfumare forse definitivamente uno dei principali obiettivi individuati per rinforzare il reparto offensivo. Jean-Philippe Mateta molto probabilmente non arriverà, appare ormai chiaro, a Torino in questa sessione di mercato. La trattativa si è infranta contro il muro eretto dalla società londinese, che ha respinto i tentativi di mediazione. Il motivo sarebbe presto detto: secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club inglese non avrebbe intenzione di cedere il centravanti a stagione in corso, considerandolo centrale per il proprio cammino, se non per un’offerta irresistibile e fuori mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

