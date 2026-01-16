La Juventus continua a mostrare interesse per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, considerato un'opzione per l'attacco. Tuttavia, la richiesta di circa 40 milioni di euro rappresenta un ostacolo importante per il mercato di gennaio. La società valuta le mosse più opportune, con l’attenzione rivolta anche alle strategie di Comolli per consolidare il reparto offensivo.

Mateta Juve, l’attaccante piace molto alla Vecchia Signora. Ma la richiesta di 40 milioni è uno scoglio non semplice da superare a gennaio. Il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda e il nome che sta infiammando le rotative nelle ultime ore è quello di Jean-Philippe Mateta. L’asse Torino-Londra si è fatto improvvisamente bollente: come riferito da Gianluca Di Marzio, la Juventus ha avviato nuovi contatti per il centravanti francese in forza al Crystal Palace. L’interesse per l’attaccante classe ’97 non è una novità, ma la novità sostanziale riguarda l’accelerazione impressa dalla dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta Juve, i bianconeri insistono per l’attaccante: la richiesta del Crystal Palace e le possibili mosse di Comolli

