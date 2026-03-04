Massimo Cristiani | Selenella e Lucio Dalla accomunati dall’amore per il territorio bolognese

Massimo Cristiani ha sottolineato come Lucio Dalla e Bologna siano uniti da un forte legame con il territorio locale. Secondo lui, l’artista e la città condividono un rapporto speciale, che si riflette anche nelle realtà produttive come il Consorzio Selenella, che si occupa di patate italiane di qualità. La connessione tra figure culturali e il territorio si manifesta attraverso vari aspetti culturali, sportivi e gastronomici.

Lucio Dalla e Bologna, un legame inscindibile. Una vicinanza con il territorio felsineo e le sue specificità – in questo caso culturali, sportive, enogastronomiche – che, oggi, ritroviamo anche nel Consorzio Selenella - Patata italiana di qualità. Abbiamo chiesto al suo presidente, Massimo Cristiani, di ragionare sul rapporto tra musica, agricoltura e tavola in occasione dell'anniversario del cantautore bolognese. Presidente Cristiani, Dalla è stato un grande della musica italiana, pur restando sempre legato alle Due Torri. Anche per lei è difficile scindere il binomio Dalla-Bologna? "Per chi, come noi, vive e lavora quotidianamente in questo territorio il binomio Dalla–Bologna è inseparabile.