CIAO – Rassegna Lucio Dalla premi a Lucio Corsi Tropico Malika Ayane

La rassegna Ciao! Lucio Dalla ha annunciato i vincitori della edizione 2026. Lucio Corsi, Malika Ayane e il gruppo Tropico hanno ricevuto premi per le loro esibizioni, che hanno attirato molti spettatori. La manifestazione si è svolta in diverse location della città, coinvolgendo artisti di generi diversi. La premiazione si è tenuta nel teatro principale, dove sono stati consegnati riconoscimenti e applausi. La serata si è conclusa con un concerto sul palco centrale.

Assegnati i premi di Ciao! rassegna Lucio Dalla 2026 a Lucio Corsi, Malika Ayane, Tropico e tanti altri. Il 3 marzo torna per la quarta edizione CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività, con il programma TV Ci vediamo da Lucio. Il progetto che rende omaggio al grande artista bolognese e alla sua eredità culturale, celebra la scrittura musicale italiana, i suoi interpreti e i nuovi talenti attraverso un percorso che unisce racconto televisivo, in onda il 3 marzo in seconda serata su Rai2, ed evento dal vivo, il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna. Massimo Bonelli: «CIAO – Rassegna Lucio Dalla nasce per omaggiare e far pulsare ancora l'eredità artistica e l'immaginario poliedrico e innovativo di Lucio Dalla, raccontando la musica contemporanea attraverso i suoi protagonisti più orientati alla visione, alla ricerca e alla libertà espressiva. Il 4 marzo, Bologna ha ospitato la terza edizione della CIAO - Rassegna Lucio Dalla, un evento dedicato all'innovazione musicale e alla creatività, che si è tenuta al Teatro Arena del Sole. Lucio Corsi riceve il premio "Ballerino Dalla 2026" nelle categorie "Artista" e "Colonna sonora" alla Rassegna Lucio Dalla.