Caro Lucio al Nuovo di Verona il concerto tributo a Lucio Dalla

Il Teatro Nuovo di Verona ospita il concerto “Caro Lucio” il 21 febbraio 2026 alle 21, in ricordo di Lucio Dalla. La serata rende omaggio al cantautore italiano scomparso nel 2012, con un evento musicale che ripercorre le sue canzoni più celebri. Durante lo spettacolo, i musicisti reinterpretano i brani di Dalla, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra le sue melodie più iconiche.

Il 21 febbraio 2026, alle ore 21, il Teatro Nuovo di Verona ospiterà “Caro Lucio”, uno spettacolo musicale dedicato all’opera e alla memoria di Lucio Dalla, tra i più influenti e amati cantautori italiani del Novecento. L’appuntamento si presenta con una scaletta rinnovata, pensata per offrire al pubblico un percorso ancora più ricco all’interno del repertorio dell’artista bolognese. Il concerto propone l’esecuzione dal vivo di alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana, da “Caruso” a “L’anno che verrà”, fino a “Anna e Marco”, restituendo l’atmosfera dei grandi tour che hanno caratterizzato la carriera di Dalla.🔗 Leggi su Veronasera.it

