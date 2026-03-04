Nella zona di Porta Capuana a Napoli, all’alba, un uomo è stato aggredito in vico Sant’Anna e si trova in condizioni gravissime all’ospedale Vecchio Pellegrini. La vittima, ancora senza documenti, è stata colpita con violenza. Un 37enne è stato arrestato in relazione all’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

La violenza in vico Sant’Anna a Porta Capuana nel centro di Napoli. La vittima, ancora senza documenti, è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Vecchio Pellegrini. La Polizia ha fermato un cittadino ghanese. Un uomo è rimasto gravemente ferito all’alba nel centro di Napoli ed è attualmente ricoverato in imminente pericolo di vita all’ospedale Vecchio Pellegrini. L’episodio si è verificato in vico Sant’Anna a Porta Capuana, dove intorno alle sei del mattino sarebbe scoppiata una violenta lite tra cittadini stranieri. La vittima, un uomo privo di documenti e ancora in fase di identificazione, è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza al pronto soccorso con gravi ferite alla testa e lesioni in diverse parti del corpo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Aggressione all’alba a Porta Capuana: uomo in fin di vita, arrestato un 37enne

Napoli, aggressione a Porta Capuana: uomo in fin di vita al Pellegrini, arrestato 37enneMomenti di paura a Napoli, dove un uomo è stato aggredito in vico Sant’Anna a Porta Capuana e trasportato in imminente pericolo di vita all’ospedale...

Leggi anche: Aggressione ad un uomo a Porta Capuana, cranio spaccato, è in fin di vita al Pellegrini

Aggiornamenti e notizie su Porta Capuana.

Aggressione ad un uomo a Porta Capuana, cranio spaccato, è in fin di vita al PellegriniViolenta aggressione in vico Sant’Anna a Porta Capuana. Uomo non identificato ricoverato al Pellegrini in pericolo di vita ... fanpage.it

Napoli, rissa a Porta Capuana: straniero massacrato e ridotto in fin di vitaAlba di sangue a Porta Capuana, dove l’emergenza sicurezza non accenna minimamente ad allentare la presa. Una rissa tra stranieri è scoppiata, intorno alle sei di oggi, in ... ilmattino.it