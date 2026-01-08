Gli Astroincontri 2026 a Rocca di Papa offrono un’opportunità per conoscere l’astronomia attraverso eventi di divulgazione scientifica e osservazioni sul campo. La rassegna si svolge al Parco astronomico “Livio Gratton” ogni venerdì sera di gennaio, offrendo un’occasione per approfondire il cielo invernale in un contesto naturale e tranquillo. Un appuntamento dedicato a chi desidera scoprire il fascino dell’universo in un’atmosfera informativa e rispettosa.

Cosa: Astroincontri, una rassegna di eventi di divulgazione scientifica e osservazione astronomica.. Dove e Quando: Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa (RM), ogni venerdì sera di gennaio.. Perché: Un’occasione unica per osservare Giove e le costellazioni invernali con telescopi professionali e planetario.. L’inverno regala da sempre le notti più limpide e spettacolari per chi ama volgere lo sguardo verso l’infinito. Con l’arrivo del nuovo anno, il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa riapre i battenti, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per la cultura scientifica dei Castelli Romani e dell’intera area metropolitana di Roma. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il cielo d’inverno a Rocca di Papa: gli Astroincontri 2026

