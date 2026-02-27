A Falconara al via ' Marzo Donna' un mese di cultura musica e riflessione dedicato alla figura femminile

A Falconara è iniziato il programma ‘Marzo Donna 2026’, una serie di eventi culturali, musicali e di riflessione dedicati alla figura femminile. La rassegna, promossa dal Comune di Falconara con il supporto delle associazioni locali, si svolge dal primo marzo e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario culturale della città. La manifestazione prevede diverse iniziative durante tutto il mese.

FALCONARA - Torna da domenica primo marzo la rassegna ‘Marzo Donna 2026’, il programma di iniziative culturali promosso dal Comune di Falconara in collaborazione con le associazioni del territorio, che da anni rappresenta un appuntamento centrale nella vita culturale cittadina.Anche per il 2026. 🔗 Leggi su Anconatoday.it 8 marzo, al Teatro Petrarca il ricordo di Lucio Dalla: musica e riflessione per celebrare le donneO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Domenica 8 marzo una serata gratuita... Verso l’8 marzo, Ancona si stringe attorno alle donne: alla Mole l'evento "Donna Infinita" tra arte e riflessionePresentato il cartellone delle iniziative per la Giornata Internazionale della Donna. Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Mare pulito a Palombina e Falconara: al via il maxi-cantiere da 45 milioni contro gli sversamenti; Falconara / Parco Lorenzo Mezzalana, al via la riqualificazione; Mare pulito a Palombina e Falconara: al via il maxi - cantiere da 45 milioni contro gli sversamenti; Falconara, incendio in una palazzina di quattro piani. Falconara Parco Lorenzo Mezzalana, al via la riqualificazioneIncontro tra gli amici del giovane scomparso a causa un incidente stradale e i tecnici comunali per definire il cronoprogramma dei lavori, obiettivo condiviso l'inaugurazione il prossimo luglio ... qdmnotizie.it Mare pulito a Palombina e Falconara: al via il maxi-cantiere da 45 milioni contro gli sversamentiL'intervento per eliminare gli scarichi in battigia e riqualificare il litorale tra Ancona e Falconara: Opere completate entro il 2030, al via subito la rinaturalizzazione del Fosso della Palombina ... anconatoday.it 8 MARZO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA In occasione dell’8 marzo, il Comune di Udine propone un calendario diffuso di appuntamenti che per tutto marzo coinvolgerà la città con incontri, spettacoli, mostre e momenti di confronto dedicati - facebook.com facebook 21/2/26. Cavarzere. Il programma di Marzo Donna 2026. Per tutto il mese municipio illuminato di rosso; la Biblioteca propone letture sul tema e di autrici femminile; il 7/3 spettacolo alle 20.30 al Serafin; il 9/3 iniziative alle scuole medie; Centro antiviolenza attiv x.com