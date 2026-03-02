Il mese delle donne | a San Mauro un 8 marzo di teatro arte ed empowerment femminile

A San Mauro Pascoli, il mese di marzo è dedicato alle donne con un programma che include incontri, corsi di autodifesa, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e mostre. Durante tutto il mese, il Comune organizza diverse iniziative volte a celebrare e valorizzare l’universo femminile attraverso eventi culturali e formativi. La città si prepara a ospitare una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere e sensibilizzare il pubblico.

Per tutto il mese di marzo, il Comune di San Mauro Pascoli celebra l'universo femminile con un ricco programma di iniziative: incontri, corsi di autodifesa personale, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e mostre. "Celebriamo il ruolo centrale delle donne con un intero mese di riflessione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it 8 marzo, a Cesena un mese di eventi per combattere violenza e stereotipi: arriva il "Marzo delle donne"Cinema, teatro, poesia e camminate letterarie scandiranno il calendario di appuntamenti in programma. Tutti gli aggiornamenti su San Mauro. Temi più discussi: Marzo, a San Mauro Pascoli un mese intero dedicato alle donne; San Mauro Pascoli celebra le donne con feste, arte e incontri; Il Marzo delle donne a San Mauro Pascoli; San Mauro Pascoli. Pro Loco Aisem: da aprile arriva l'appuntamento mensile con la Fiera del Riuso -. Marzo, a San Mauro Pascoli un mese intero dedicato alle donne«Celebriamo il ruolo centrale delle donne con un intero mese di riflessione, arte e confronto – dichiarano il sindaco Moris Guidi e l’assessora Lisa Maroni –. Ogni iniziativa è un tassello per ... forli24ore.it San Mauro Pascoli celebra le donne con feste, arte e incontriNon un solo giorno, ma un intero mese per celebrare l’universo femminile in tutte le sue forme: gli appuntamenti a San Mauro Pascoli del mese di marzo, tra feste, arte e incontri. Fino al 1 aprile tut ... ilrestodelcarlino.it Mancano solo tre giorni all’evento Oscar Green a San Mauro Forte. In questa occasione speciale, abbiamo scelto di valorizzare il legame indissolubile tra territorio e innovazione portando la storia di San Mauro Forte sotto i riflettori. Un borgo custode di tradiz facebook