Marzo missione anti-pollution Come proteggere la pelle dall’inquinamento urbano con integratori e creme

A marzo si svolge una campagna dedicata alla lotta contro l'inquinamento urbano, con un focus specifico sulla protezione della pelle. Si parla di come gli integratori e le creme possano aiutare a difendersi dallo smog e dai contaminanti presenti nell'aria delle città. La questione riguarda direttamente chi vive in ambienti urbani e cerca soluzioni pratiche per preservare la salute della pelle.

L'inquinamento atmosferico presente nelle nostre città rappresenta non solo un problema per i polmoni e la salute degli organi interni, ma anche per il benessere della pelle. Lo smog, le polveri sottili e i metalli pesanti possono favorire la formazione di radicali liberi che accelerano l'invecchiamento cutaneo e mettono a dura prova la tenuta della pelle. L'esposizione prolungata a inquinanti atmosferici può contribuire alla formazione di rughe, perdita di luminosità e macchie cutanee. Durante il mese di marzo, quando le città tornano a riempirsi di traffico e noi passiamo più tempo all'aria aperta, potrebbe essere utile adottare una vera e propria strategia anti-pollution. 🔗 Leggi su Dilei.it

