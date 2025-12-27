SOS inverno | come salvare la pelle disidratata con la skincare e gli integratori giusti

L’inverno è una stagione che mette a dura prova la pelle a causa di vento freddo, aria secca e sbalzi di temperatura, che compromettono il normale equilibrio di idratazione cutanea. Il risultato è una pelle secca, arrossata, ma soprattutto che tira ed è soggetta a screpolature. Per prenderci cura della pelle del viso è possibile acquistare prodotti per la skincare che permettano di detergere e idratare la pelle in profondità, proteggendo e riparando la barriera cutanea. Per questo è fondamentale capire quali ingredienti e texture scegliere, ma soprattutto che integratori alimentari abbinare per un effetto trofico che agisca anche dall’interno. 🔗 Leggi su Dilei.it

