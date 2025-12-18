Recale lezione sulla sicurezza dei fuochi d’artificio all’Istituto Giovanni XXIII

Martedì 17 dicembre, l’Istituto “Giovanni XXIII” di Recale ha ospitato una lezione dedicata alla sicurezza dei fuochi d’artificio, un momento importante per sensibilizzare studenti e insegnanti sulla prevenzione. Un’iniziativa che ha puntato a diffondere conoscenze fondamentali per un uso responsabile e sicuro di queste spettacolarità, sottolineando l’importanza di comportamenti corretti e consapevoli.

