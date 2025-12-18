Recale lezione sulla sicurezza dei fuochi d’artificio all’Istituto Giovanni XXIII
Martedì 17 dicembre, l’Istituto “Giovanni XXIII” di Recale ha ospitato una lezione dedicata alla sicurezza dei fuochi d’artificio, un momento importante per sensibilizzare studenti e insegnanti sulla prevenzione. Un’iniziativa che ha puntato a diffondere conoscenze fondamentali per un uso responsabile e sicuro di queste spettacolarità, sottolineando l’importanza di comportamenti corretti e consapevoli.
Tempo di lettura: 2 minuti Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla sicurezza quella organizzata martedì 17 dicembre dall’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale. L’iniziativa, intitolata “No ai botti!”, ha coinvolto gli alunni della scuola Secondaria di primo grado e delle classi quinte della Primaria in un incontro formativo sui pericoli legati all’uso dei fuochi d’artificio. L’evento nasce dalla necessità di contrastare il fenomeno degli incidenti che ogni anno, come testimoniano le cronache, durante le festività natalizie e di fine anno, coinvolgono numerose persone a causa dell’utilizzo scorretto del materiale pirotecnico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
