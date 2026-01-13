Porte aperte all’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Recale | un presidio didattico di eccellenza | FOTO

Sabato 10 gennaio 2026, l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale ha aperto le sue porte al pubblico, offrendo un’occasione di visita e conoscenza delle attività didattiche. L’evento ha permesso a genitori, studenti e cittadini di scoprire le modalità di insegnamento, le strutture e le iniziative promosse dall’istituto, confermando il suo ruolo di presidio educativo di qualità nel territorio.

