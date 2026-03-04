Martedì Radio Materia | 4 storie da Sesto Calende al mondo

Martedì pomeriggio su Radio Materia propone quattro storie che vanno da Sesto Calende a vari luoghi del mondo. Le narrazioni coinvolgono persone e eventi diversi, offrendo uno spaccato di esperienze e culture. La trasmissione si concentra su racconti che collegano il passato e il presente, creando un quadro vario e ricco di dettagli.

Il martedì pomeriggio di Radio Materia si trasforma in un viaggio tra culture, esplorazioni e storie personali che legano il passato al presente. Dalle 16:30 alle 21:00, quattro appuntamenti distinti offrono ai ascoltatori un'esperienza culturale densa e variegata. La programmazione parte con l'iniziativa Soci All Time, realizzata insieme al CSV Insubria per raccontare l'attività dell'associazione Cittadini del Mondo a Sesto Calende. Subito dopo, Marco Castiglioni porterà alla luce le imprese dei suoi antenati esploratori, seguiti da una riflessione sull'architetto conte Giulio Mozzoni e chiusa dall'appuntamento ABC sulla lettera T. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sesto Calende – A Sesto Calende il carnevale a tema delle olimpiadi – – Varese NewsA Sesto Calende, domenica 15 febbraio 2026, il paese si trasforma in un palcoscenico vivente dove il colore, la musica e la fantasia si fondono in...

Sesto Calende: “Spirito Giocoso” in scena, commedia da Coward per una raccolta fondi ALMA Crescere.Sesto Calende, in provincia di Varese, si appresta ad ospitare una serata teatrale che promette di portare una ventata di freschezza e divertimento.

