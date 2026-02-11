Sesto Calende | Spirito Giocoso in scena commedia da Coward per una raccolta fondi ALMA Crescere

In serata a Sesto Calende va in scena “Spirito Giocoso”, una commedia di Noël Coward. La rappresentazione fa parte di una raccolta fondi organizzata dall’ALMA Crescere, e promette di regalare al pubblico momenti di leggerezza e divertimento. La cittadina si prepara ad accogliere attori e spettatori per una serata all’insegna del buon teatro e della solidarietà.

Sesto Calende si prepara a una serata di “Spirito Giocoso” con omaggio a Noël Coward. Sesto Calende, in provincia di Varese, si appresta ad ospitare una serata teatrale che promette di portare una ventata di freschezza e divertimento. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 18:00, il salone del Centro Studi Angelo dell’Acqua (Censad) in via Indipendenza n. 7, farà da palcoscenico a “Spirito Giocoso”, una commedia in stile inglese liberamente adattata da “Blithe Spirit” di Noël Coward. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Arte di Omega, non è solo un evento culturale di rilievo, ma anche un’occasione per sostenere l’Associazione ALMA Crescere al Centro APS attraverso una raccolta fondi ad offerta libera.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sesto Calende Sesto Calende – A Sesto Calende il carnevale a tema delle olimpiadi – – Varese News A Sesto Calende il carnevale a tema delle Olimpiadi prende vita domenica 15 febbraio 2026. Spara a due uomini in una spedizione punitiva a Sesto Calende: 23enne arrestato per duplice tentato omicidio A Sesto Calende, nel Varesotto, un uomo di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sesto Calende Fantasmi, Equivoci e Colpi di scena nella Commedia teatrale Spirito Giocoso A Sesto CalendeLo spettacolo teatrale è una rappresentazione in stile Inglese, ricca di ironia, equivoci e colpi di scena con finale a sorpresa interpretata dagli attori dell’Associazione Culturale Arte di Omeg ... varesenews.it Che scuola fai In diretta a Radio Materia i rappresentanti dell'istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.