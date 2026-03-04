Il Gran Premio della Thailandia ha portato alla luce una gara ricca di tensioni e confronti tra le principali case motoristiche, con vari spunti tecnici e di competitività. In questa occasione, il pilota ha mostrato consapevolezza delle sfide in pista, mantenendo tuttavia una certa fiducia nella sua moto e nelle possibilità di successo. La corsa ha messo in evidenza una dinamica complessa tra i vari team in gara.

Il Gran Premio della Thailandia ha acceso numerosi spunti tecnici e competitivi, evidenziando una dinamica di gara complessa tra le principali case in corsa e portando alla luce differenze di rendimento rispetto alle aspettative. In particolare, la Ducati ha vissuto un weekend cruciale, segnato dall’interruzione di una lunga serie di piazzamenti sul podio e da una prestazione meno dominante rispetto a quanto mostrato in passato sulla stessa pista. La competizione ha visto KTM e Aprilia conquistare i migliori risultati, mentre la squadra di Borgo Panigale ha dovuto accontentarsi di un ruolo meno protagonico. L’esito ha pesato su una stagione in cui la casa italiana puntava a conferme significative, soprattutto su una pista che, nello scorso anno, aveva registrato esiti molto positivi per le Rosse. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marquez consapevole delle sfide, ma fiducioso nella Ducati

Leggi anche: I record MotoGP che Marc Marquez potrebbe superare con Ducati nella stagione 2026.

Test Sepang: Alex Marquez in testa, ma la Ducati domina le proveNel tracciato di Sepang si è chiusa la terza giornata dei test collettivi della MotoGP 2026, con la Ducati che resta al centro della scena e la...

MARC MARQUEZ FURIOSO NEL BOX: IL VIDEO CHE INCASTRA LA DUCATI!

Aggiornamenti e notizie su Marquez consapevole.

Temi più discussi: I giovani saranno fondamentali per collegare il mondo accademico e l’industria e trasformare la scienza in soluzioni concrete; Marquez: Pronto per il Mondiale, recupero dall'infortunio procede; Marc Marquez commenta la penalità per l’azione su Pedro Acosta nel GP di Thailandia.; MotoGP in Thailandia: la sfida avvincente per superare Marquez.

Marquez: Pronto per il Mondiale, recupero dall'infortunio procedeMarquez ha ammesso che il processo di recupero dall’infortunio alla spalla ha reso più complessa la preparazione invernale. it.blastingnews.com

Alex contro Marc, sfida in famiglia tra i fratelli Marquez al volante delle Audi RS 6 Avant da 630 CvLa sfida in famiglia tra i fratelli Alex e Marc Marquez ha catalizzato l'attenzione degli appassionati di un campionato del mondo di MotoGP a trazione spagnola, con le Desmosedici del Ducati Lenovo ... gazzetta.it

Alex Marquez chiude i test di pre stagione MotoGP con un bilancio positivo: otto su dieci la sua autovalutazione. Più maturo, più veloce, più consapevole — ma avverte: Quest'anno tutto sarà più equilibrato, essere costanti sarà ancora più decisivo. facebook