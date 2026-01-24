Maltempo sopralluogo del presidente Schifani nei comuni colpiti dal ciclone Harry

Il presidente Schifani ha effettuato sopralluoghi nei comuni della fascia ionica colpiti dal ciclone Harry, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. L’obiettivo è valutare i danni e coordinare gli interventi di emergenza nelle zone più colpite. La presenza delle autorità mira a garantire una risposta efficace alle necessità delle comunità interessate dal maltempo.

In corso, nei luoghi più colpiti dal ciclone Harry, isopralluoghi del presidente della Regione. Schiafani ha fatto tappa nei Comuni fascia ionica insieme al capo della Protezione civile regionale e commissario per l'emergenza, Salvo Cocina. Tra i comuni e le fazioni visitate dal presidente.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Anche Schifani effettuerà un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone HarryIl presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, effettuerà un sopralluogo nelle aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry. Ciclone Harry, Schifani a Taormina: sopralluogo tra danni e interventi del Consorzio Messina-CataniaIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato un sopralluogo a Mazzeo, frazione di Taormina, colpita dal ciclone Harry. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Emergenza maltempo: sopralluogo dei vertici della Regione con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. La presidente Todde: Danni ingentissimi, parliamo di milioni di euro. L’assessora Laconi: Ora inizia la conta dei danni, anche; Maltempo in Sicilia, sopralluogo del presidente Ars Galvagno nelle zone colpite; Maltempo nel Messinese, sopralluogo di Schifani a Mazzeo e Santa Teresa di Riva; Maltempo in Sicilia, sopralluogo del presidente Ars Galvagno nelle zone colpite. Schifani, sopralluogo nel catanese dopo il maltempoIl presidente Schifani, insieme al commissario Salvo Cocina, effettua sopralluoghi a Stazzo (Acireale) e al lungomare di Catania ... ragusah24.it Proseguono i sopralluoghi di Schifani nei territori colpiti dal maltempo, oggi a Catania e AcirealePALERMO (ITALPRESS) – Continuano anche oggi i sopralluoghi del presidente della Regione Siciliana, Renato ... msn.com Maltempo, sopralluogo di Schifani sulla costa ionica messinese: «Situazione grave, non faremo mancare le risorse» #EmergenzaSicilia - facebook.com facebook #Maltempo #Calabria, sopralluogo di Occhiuto a #Catanzaro: in arrivo le misure dopo il ciclone Harry x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.