Peccato che gli sceneggiatori, anziché puntare su quel delicato e bellissimo equilibrio tra amicizia e violenza e luce e oscurità delle prime stagioni, hanno scelto di concentrarsi essenzialmente sul filone criminale rendendo Mare fuori molto più vicina alle atmosfere gotiche di Gomorra che a quelle che ci facevano emozionare quando Filippo, Carmine e Naditza sono scappati dall'IPM abbracciandosi come fratelli. Tralasciando i pochissimi personaggi storici superstiti - tipo Pino, Carmela nonché il comandante, Beppe e Lino - ormai Mare fuori è una carrellata di nuovi personaggi che, forse per via del confronto con i primi, faticano non poco a rimanere impressi nella memoria e, soprattutto, nel cuore del pubblico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mare fuori 6: perché il giocattolo si è rotto e la serie ha perso appeal

Perché Paris ha perso lo sci? "Si è rotto qualcosa dentro l'attacco". Ecco cosa è successoDominik Paris non ha concluso il superG olimpico di Bormio perché ha perso lo sci dopo 15 secondi di gara, 6 porte dopo la partenza, a quota 2000,...

Basta lagnarsi per i tagli: il cinema ha perso appealApprendiamo dall’Ansa l’ennesima geremiade sul taglio dei finanziamenti al cinema italiano.

Approfondimenti e contenuti su Mare fuori.

Temi più discussi: Mare Fuori 6, l’attesa è finita. I primi episodi su RaiPlay; Mare Fuori 6 è finalmente su RaiPlay: Rosa Ricci torna e non perdona; Mare Fuori 6: cosa aspettarci dalla nuova stagione; Mare fuori 6 esce il 4 marzo: cast completo, nuovi personaggi e spoiler.

Mare Fuori 6: da oggi su RaiPlay i primi sei episodi, fra nuovi personaggi e seconde possibilitàL'attesa è finita: finalmente arriva la sesta stagione di Mare Fuori. I primi 6 episodi li trovate da oggi su RaiPlay, insieme a molti personaggi che ben conoscete e diverse new entry. Per quanto rigu ... comingsoon.it

Mare Fuori 6, anticipazioni primo e secondo episodio 4 marzo 2026: cosa succede a Rosa?Il ritorno di Mare Fuori 6 riaccende subito la tensione dentro e fuori l’IPM. La sesta stagione, composta da 12 episodi, riparte dall’attentato a Rosa ... ilsipontino.net

"Mare Fuori 6": storie 'interrotte' tra errori e riscatto. La nuova stagione e le anticipazioni facebook

“E poi che me metto a fà Mare Fuori Senior” #Gloria #Gloria2 #GloriaIlRitorno #MareFuori x.com